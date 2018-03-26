Польські фірми разом із тестем Насірова відремонтують «Краківець» та «Шегині» за €22 млн

Пункт пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею

Державна фіскальна служба планує замовити у польських компаній реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею до кінця 2020 року на загальну суму 22,45 млн євро. Субпідрядниками буде українські компанія, що належить тестю відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова, а також фірма, наближена до міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Як повідомляють «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро», проектування замовляють разом із роботами, тому підсумкова вартість ресурсів та кошториси не опубліковані. Це не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами.

Повідомляється, що фірма Unibep S.A. реконструює пункт пропуску «Шегині» за 15,55 млн євро.

Концепція передбачає систему сканування Rapiscan 624XR, систему охорони периметру Peridect, відеокамери Starlight і Pelco, інженерне обладнання Rainpark тощо.

Субпідрядниками є ТОВ «Ферозіт» (10%), МНВАП «Авіокон Проект» (10%), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (5%) із корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя екс-голови ДФС Романа Насірова, ТОВ «Ростдорстрой» (5%) із групи бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, ТОВ «Креатор Компані» (5%), локальний проектувальник ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» (3%) і польський генеральний проектувальник «AM-Projekt» (2%).

Лабораторію залучать у ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор».

Проект реконструкції пункту «Шегині»

Основними акціонерами Unibep S.A. є Зофія Міколушко, Зофія Івона Стайковська та Беата Марія Скавроньська з рейтингу «50 найбагатших польок 2017», фонди Aviva і NN OFE.

Фірма IDS-Bud S.A. збудує ділянку для легкових автівок та автобусів і відновить інфраструктуру української частини пункту пропуску «Краківець» за 6,9 млн євро. Вони повинні виконати будівельні та ремонтні роботи, влаштувати структуровану кабельну мережу, ваговий комплекс, системи відеоконтролю, зчитування номерних знаків і контролю доступу тощо.

Субпідрядником теж є вищезгаданий «Альтіс-Констракшн».

Зазначається, що переможці змагалися між собою та з компанією T4B Spzoo (Польща) з однойменної групи T4B. За скаргою останньої в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) на першому етапі конкурентних діалогів відхилили ще одну польську фірму – Mirbud S.A – через відсутність договору про залучення інженера-проектувальника та його кваліфікаційного сертифікату.

Із цієї ж причини ДФС скасувала інший тендер щодо пішого переходу у пункті пропуску «Рава-Руська» очікуваною вартістю 1,59 млн євро, до якого Mirbud S.A спершу допустили.

Фірма Unibep S.A. 16 березня оскаржила в АМКУ перемогу на тендері щодо «Краківця» компанії IDS-Bud S.A., заявивши про необґрунтованість і заниженість ціни останньої. Адміністративна колегія комітету прийняла скаргу, її розглянуть 14 квітня.

Як писав ZAXID.NET, раніше член групи з міжпарламентських зв’язків із Польщею, народний депутат Михайло Хміль повідомив, що керівництво Державної фіскальної служби України підписало контракти із двома польськими фірмами, які виграли тендер на здійснення робіт із реконструкції міжнародних пунктів пропуску «Рава-Руська» та «Шегині».

Роботи із реконструкції «Рава-Руської» оцінили у близько 1,5 млн. євро, «Шегині» – у близько 15 млн. євро.

Хміль тоді не уточнив, із якими саме фірмами були підписані контракти.