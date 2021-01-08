Українку одночасно оперували кардіохірги та робили кесарів розтин гінекологи

У польському місті Руда Шльонська, що неподалік Катовіце, кардіохірурги та гінекологи одночасно оперували вагітну українку. Подвійну операцію проводили кілька годин про це 7 січня повідомив телеканал Polsat.

Вагітна українка Надія Крилова пішла на огляд до лікаря, бо погано почувалася. Лікарі одразу госпіталізували її до центру хвороб серця, адже виявили у вагітної розшарування аорти. Ситуація була критичною, адже аорта могла тріснути у будь-який момент. Тоді життя жінки та її дитини було б під загрозою.

«Якби відбулось повне відшарування аорти, то врятувати життя жінки і її дитини було б дуже важко або й неможливо», – пояснив лікар Войцех Цнота із лікарні у Руді Шльонскій.

До лікарні у Руда Шльонська терміново викликали кардіохірургів із сусіднього міста Забже. Вже через дві години після госпіталізації кардіохірурги одночасно із гінекологами працювали в операційній.

Поки кардіохірурги зашивали аорту, гінекологи робили жінці кесарів розтин.

Кількагодинна операція пройшла успішно і на світ з’явилася здорова дівчинка Єва вагою 2600 г. Прооперовану українку і її доньку вже виписали з лікарні.