Польські лікарі врятували вагітну українку із розшаруванням аорти
У жінки раптово розшарувалася найбільша артерія, а вчасна операція врятувала її та дитину
У польському місті Руда Шльонська, що неподалік Катовіце, кардіохірурги та гінекологи одночасно оперували вагітну українку. Подвійну операцію проводили кілька годин про це 7 січня повідомив телеканал Polsat.
Вагітна українка Надія Крилова пішла на огляд до лікаря, бо погано почувалася. Лікарі одразу госпіталізували її до центру хвороб серця, адже виявили у вагітної розшарування аорти. Ситуація була критичною, адже аорта могла тріснути у будь-який момент. Тоді життя жінки та її дитини було б під загрозою.
«Якби відбулось повне відшарування аорти, то врятувати життя жінки і її дитини було б дуже важко або й неможливо», – пояснив лікар Войцех Цнота із лікарні у Руді Шльонскій.
До лікарні у Руда Шльонська терміново викликали кардіохірургів із сусіднього міста Забже. Вже через дві години після госпіталізації кардіохірурги одночасно із гінекологами працювали в операційній.
Поки кардіохірурги зашивали аорту, гінекологи робили жінці кесарів розтин.
Кількагодинна операція пройшла успішно і на світ з’явилася здорова дівчинка Єва вагою 2600 г. Прооперовану українку і її доньку вже виписали з лікарні.