Українка сховала валюту в запасному колесі автівки

Польські митники викрили двох українців, які намагалися провезти незадекларованими великі суми грошей. Громадяни України перетнули українську ділянку пунктів пропуску на Львівщині, а на польській у них вилучили гроші у євро та доларах. Про випадки у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Смільниця-Кросцєнко» повідомив 19 лютого польський сайт «Життя Підкарпатське».

У Медиці знахідку виявили під час контролю рейсового автобуса, який в’їжджав до Польщі з України. Працівники митної та фіскальної служби виявили незаконне перевезення понад 36 тис. євро та 400 доларів (майже 1,5 млн грн за поточним курсом НБУ). Пачки банкнот були у багажі та верхньому одязі. 67-річного водія оштрафували.

У Кросцєнко 40-річна українка перевозила без декларування 17 тис. євро та 2400 доларів (майже 800 тис. грн за курсом НБУ), які сховала за запасним колесом легкового автомобіля. Вона також отримала штраф.

Нагадаємо, суму більшу за 10 тис. євро (а також еквівалент в інших валютах) при в’їзді або виїзді з ЄС необхідно письмово задекларувати при перетині кордону.