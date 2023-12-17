Польські перевізники назвали дату та час початку нової блокади ПП «Дорогуськ – Ягодин»
Акція розпочнеться у понеділок, 18 грудня, о 15:00, та може тривати аж до 8 березня
Польські перевізники анонсували проведення нової акції протесту на ПП «Дорогуськ – Ягодин» з Україною, який був розблокований тиждень назад. Про це пише RMF24.
Як повідомляється, вона розпочнеться в понеділок, 18 грудня, о 15:00 за київським часом, та може тривати аж до 8 березня, підтвердив один із лідерів протесту Павел Озигала.
Пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу. Наразі черга нараховує понад 2 тис. українські вантажівки.
Нагадаємо, що 15 грудня суд у Польщі скасував рішення мера гміни Дорогуськ Войцеха Савви, яке забороняло перевізникам страйкувати на кордоні з Україною. Наразі перевізники збираються знову заблокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин».
Пункт пропуску було розблоковано рішенням місцевої влади з 11 грудня. 13 грудня перевізники подали запит на новий дозвіл на акцію протесту та отримали відмову. Чи може бути оскаржене нинішнє рішення суду про скасування такого рішення, поки не повідомляється.
Польський політик з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер, який представляє перевізників, оголосив про відновлення блокади кордону.