Пропускна здатність переходу в Дорогуську приблизно 650 вантажівок на добу

Польські перевізники анонсували проведення нової акції протесту на ПП «Дорогуськ – Ягодин» з Україною, який був розблокований тиждень назад. Про це пише RMF24.

Як повідомляється, вона розпочнеться в понеділок, 18 грудня, о 15:00 за київським часом, та може тривати аж до 8 березня, підтвердив один із лідерів протесту Павел Озигала.

Пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу. Наразі черга нараховує понад 2 тис. українські вантажівки.

Нагадаємо, що 15 грудня суд у Польщі скасував рішення мера гміни Дорогуськ Войцеха Савви, яке забороняло перевізникам страйкувати на кордоні з Україною. Наразі перевізники збираються знову заблокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин».

Пункт пропуску було розблоковано рішенням місцевої влади з 11 грудня. 13 грудня перевізники подали запит на новий дозвіл на акцію протесту та отримали відмову. Чи може бути оскаржене нинішнє рішення суду про скасування такого рішення, поки не повідомляється.

Польський політик з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер, який представляє перевізників, оголосив про відновлення блокади кордону.