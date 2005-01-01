Польські прикордонники затримали українця, який обікрав ювелірні крамниці у Польщі та Німеччині

Українець викрав з ювелірної крамниці цінностей на понад 700 тис. злотих

Польські прикордонники у пункті пропуску Гребенне – Рава-Руська затримали 35-річного громадянина України, який був у розшуку за крадіжку у ювелірному магазині Варшави, а також за подібний злочин на території Німеччини.

Як інформує у понеділок, 18 червня, польська поліція, крадіжка трапилась ще минулого року. Ювелірний магазин розташований в одному з торгових центрів міста. У ніч з 27 на 28 листопада 2017 року українець спустившись по канату з вентиляційної шахти у підсобні приміщення магазину, викрав з сейфу дорогі годинники та біжутерію. Вартість викраденого оцінили у понад 700 тис. злотих (близько 5,25 млн грн). Викравши цінності, чоловік залишив крамницю таким самим шляхом. Решту ночі українець перечекав у туалеті торгового центру, а після відкриття центру вранці – просто вийшов з награбованим. Крадіжку зафіксували камери спостереження у магазині.

«Поліцейські з’ясували, що канат, яким злодій спустився у магазин, він купив днем раніше у тому ж торговому центрі. Завдяки цьому, а також записам відео моніторингу вдалось отримати його зображення», - йдеться у повідомленні поліції.

Окрім того, криміналісти поліції знайшли сліди ДНК на місці злочину. Як інформують поліцейські, саме завдяки ДНК вдалось визначити злочинця.

Ним виявився 35-річний громадянин України, який у червні 2017 року здійснив подібний злочин на території Німеччини, де теж залишив зразки своєї ДНК. Після крадіжки у Німеччині українець був оголошений у розшук на території Євросоюзу. Чоловіка затримали у пункті пропуску в Гребенному, коли він намагався повернутись додому в Україну. Суд у Варшаві обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою упродовж трьох місяців. За крадіжки із проникненням йому загрожує до 10 років ув’язнення.