П’яний українець у Польщі спричинив масову ДТП

У ніч з суботи на неділю, 17 червня, у селі Волиця Пуста Великопольского воєводства п’яний українець спричинив ДТП у яку потрапили п’ять автомобілів.

Як інформує місцеве видання Jarocinska.pl, аварія трапилась уночі на дорозі №11.

«Водій Renault Megane, громадянин України, їдучи у напрямку Сьроди-Великопольської, виїхав на зустрічну смугу руху і вдарив у лівий бік авто BMW. Після зіткнення у машини в’їхали інші авта – Kia, Opel Meriva і вантажний DAF», - повідомив інспектор Міхал Шимурський із повітової комендатури поліції у Сьроді-Великопольській.

У результаті аварії троє людей, у тому числі 8-річна дитина, потрапили до лікарні в Яроціні. Як інформує видання – це сім’я, яка їхала в одній з машин.

В організмі громадянина України експертиза виявила 2,3 проміле алкоголю.