П’яний українець у Польщі спричинив масову ДТП

СвітЯ.І., сьогодні, 22:366712

До теми

У ніч з суботи на неділю, 17 червня, у селі Волиця Пуста Великопольского воєводства п’яний українець спричинив ДТП у яку потрапили п’ять автомобілів.

Як інформує місцеве видання Jarocinska.pl, аварія трапилась уночі на дорозі №11.

«Водій Renault Megane, громадянин України, їдучи у напрямку Сьроди-Великопольської, виїхав на зустрічну смугу руху і вдарив у лівий бік авто BMW. Після зіткнення у машини в’їхали інші авта – Kia, Opel Meriva і вантажний DAF», - повідомив інспектор Міхал Шимурський із повітової комендатури поліції у Сьроді-Великопольській.

У результаті аварії троє людей, у тому числі 8-річна дитина, потрапили до лікарні в Яроціні. Як інформує видання – це сім’я, яка їхала в одній з машин.

В організмі громадянина України експертиза виявила 2,3 проміле алкоголю.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Польщі українець перевозив 30 пасажирів у мінібусі, розрахованому на двох людей ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук