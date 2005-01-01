Українця у Польщі арештували на три місяці за перевезення азійських нелегалів

Дев'ятеро нелегалів прямували до Німеччини

У Польщі прикордонники затримали дев'ятьох нелегальних іммігрантів з Азії, котрих у багажнику автомобіля перевозив громадянин України, інформує DoRzeczy.

Інцидент стався в п'ятницю, 15 червня, в Краківському районі. Правоохоронці зупинили на трасі для перевірки Volkswagen Passat.

«В автомобілі, за кермом якого був громадянин України, подорожувало дев'ять нелегальних мігрантів. Вони не мали ані документів, ані грошей. П’ятеро з них були на пасажирському сидінні, а чотири – в багажнику», – повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Правоохоронці встановили, що серед нелегальних іммігрантів були в'єтнамці та індійці віком від 17 до 23 років. Їх відправили до спеціального центру для мігрантів у Перемишлі, а українського водія арештували терміном до трьох місяців.

Згідно з даними Прикордонної служби, іноземці визнали, що метою їхньої подорожі було потрапити до Німеччини, де вони хотіли працювати.

Як писав ZAXID.NET, нещодавно у Польщі українець перевозив 30 пасажирів у мінібусі, розрахованому на двох людей. Його оштрафували та позбавили водійських прав.