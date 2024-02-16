Монахиня, яка везла гуманітарну допомогу у Дрогобич

У пункті пропуску «Медика» на польсько-українському кордоні у середу, 14 лютого, мітингувальники зупинили дві вантажівки з гуманітарною допомогою. За кермом однієї з вантажівок була монахиня. Польські мітингарі, які обіцяли поза чергою пропускати гуманітарні вантажі, заявили, що їх хочуть надурити, оскільки крім ковдр і одягу знайшли деталі до автомобілів. Протестувальники відмовилися пропускати вантажівки. «Карітас» Краківської Архідієцезії повідомив, що йдеться про монахиню Самбірсько-Дрогобицької греко-католицької єпархії, якій допомагав перевозити вантаж перевізник.

«Транспорт, який зупинили в "Медиці", організував "Карітас" Самбірсько-Дрогобицької греко-католицької єпархії. Сестра з фото, які з'явилися в мережі, не працівниця "Карітасу" Краківської Архідієцезії. Перевізник безплатно допоміг їй, коли його машини були недовантажені. Згідно з копіями міжнародної накладної, вантажівки, крім допомоги для "Карітасу" Дрогобича, перевезли понад тисячу порожніх пластикових контейнерів та металевих піддонів», – йдеться у повідомленні «Карітасу».

В організації додають, що звинувачення в шахрайстві необґрунтовані. «Карітас» цитує отця та директора благодійного фонду «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, Ігоря Козанкевича, який організував допомогу.

«Важко зрозуміти, чому протестувальники вважали цю ситуацію шахрайством. У нас ситуація ще гірша, ніж рік тому. Збирати й привозити будь-яку допомогу стає все важче. Ми на межі життя і смерті», – сказав Ігор Козанкевич.

Зазначимо, що у соцмережах та у ЗМІ з'явилося відео, як польські протестувальники перевіряють вантажівку монахині. Вони кричать: «І то є допомога? Сестра намагалася нас обдурити!».

ZAXID.NET звернувся за коментарем до «Карітасу» греко-католицької єпархії Дрогобича, однак в організації заявили, що не коментуватимуть інциденту, бо зайняті допомогою людям.

Нагадаємо, що польські перевізники та аграрії з 6 листопада 2023 року блокують пункти пропуску з Україною. Вони обіцяють з 20 лютого 2024 року заблокувати також усі під'їзні шляхи до залізничних станцій і морських портів.