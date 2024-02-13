Польські фермери анонсували на 20 лютого масштабну блокаду українського кордону
Окрім блокади пунктів пропуску вони перекриють усі під'їзні шляхи до залізничних станцій і морських портів
Польські фермери 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною, а також підʼїзди до залізничних станцій і морських портів. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомляє RMF24.
«Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів», – йдеться у повідомленні польських протестувальників.
Як повідомляється, блокада відбудеться в рамках оголошеного профспілкою «Солідарність» загального страйку. Аграрії виступають не тільки проти нібито напливу дешевої української продукції, а й проти деяких стандартів ЄС із захисту навколишнього середовища.
Протестувальники закликають громадськість підтримати свою акцію. Вони аргументують свої дії тим, що спрямовані на «забезпечення продовольчої безпеки країни».
Акція відбуватиметься в межах 30-денного загального страйку фермерів, який був оголошений 9 лютого.
RMF24 зауважує, що протести фермерів тривають уже багато тижнів не лише в Польщі, а й по всій Європі. Їх учасники виступають проти не лише неконтрольованого надходження продовольства з України, а й проти регламентів ЄС, пов’язаних із т.зв. «Зелена угода» – пакету законів ЄС, що містять суттєві обмеження на використання фермерами пестицидів і добрив, а також спрямовані на забезпечення більш здорової їжі.
Однак аграрії вказують на відірваність норм від реальності, адже сприяють різкому здорожчанню сільськогосподарського виробництва, що особливо негативно дає про себе знати в умовах кризи, пов’язаної з війною в Україні. Представники Міністерства сільського господарства Польщі заявляють, що підтримують протестувальників.