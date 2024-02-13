Протести фермерів у Дорогуську

Польські фермери 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною, а також підʼїзди до залізничних станцій і морських портів. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомляє RMF24.

«Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів», – йдеться у повідомленні польських протестувальників.

Як повідомляється, блокада відбудеться в рамках оголошеного профспілкою «Солідарність» загального страйку. Аграрії виступають не тільки проти нібито напливу дешевої української продукції, а й проти деяких стандартів ЄС із захисту навколишнього середовища.

Протестувальники закликають громадськість підтримати свою акцію. Вони аргументують свої дії тим, що спрямовані на «забезпечення продовольчої безпеки країни».

Акція відбуватиметься в межах 30-денного загального страйку фермерів, який був оголошений 9 лютого.

RMF24 зауважує, що протести фермерів тривають уже багато тижнів не лише в Польщі, а й по всій Європі. Їх учасники виступають проти не лише неконтрольованого надходження продовольства з України, а й проти регламентів ЄС, пов’язаних із т.зв. «Зелена угода» – пакету законів ЄС, що містять суттєві обмеження на використання фермерами пестицидів і добрив, а також спрямовані на забезпечення більш здорової їжі.

Однак аграрії вказують на відірваність норм від реальності, адже сприяють різкому здорожчанню сільськогосподарського виробництва, що особливо негативно дає про себе знати в умовах кризи, пов’язаної з війною в Україні. Представники Міністерства сільського господарства Польщі заявляють, що підтримують протестувальників.