Заява Яна Пьотржака відразу викликала хвилю критики

Окружна прокуратура Варшави розпочала слідство після дискримінаційної заяви польського публіциста, сатирика і члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Яна Пьотржака про концентраційні табори смерті для біженців.

86-річний Ян Пьотржак [Jan Pietrzak] в ефірі телебачення Republika заявив, що для біженців у Польщі готові бараки німецьких таборів смерті в Освєнцимі, Майданеку, Треблінці та Штутгофі. Заява відразу викликала хвилю критики.

«У мене є жорстокий жарт про цих іммігрантів. Вони розраховують на те, що поляки будуть підготовлені, тому що у нас є бараки. У нас є бараки для іммігрантів: в Освенцимі, в Майданеку, в Треблінці, в Штутгофі. У нас тут багато бараків, побудованих німцями. І там ми будемо (...) тих переселенців, яких німці заштовхали до нас нелегально, тому що нелегали – це не ті люди, які тікають у кращий світ. Нелегальною є та влада, яка їх впустила, тобто нелегальними є німці. Їхнє гасло, з яким вони вітали новоприбулих, було незаконним, позадоговірним, несумісним з будь-якими законами. Це незаконна діяльність німців. Ми повинні бути уважними до цього в наступному році, тому що, здається, вони починають дуже сильно лізти нам на голову. Це змушує мене нервувати», – стверджував сатирик.

Cała wypowiedź Jana Pietrzaka z Republiki dotycząca Niemców, którzy pozostawili nam baraki i dlatego mają chcieć tu zostawiać imigrantów. pic.twitter.com/jyrWyKnVky — Jakub Augustyn Maciejewski (@Maciejevvski) January 1, 2024

Як повідомила у вівторок, 2 січня, радіостанція RMF, окружна прокуратура Варшави почала розслідування за цим фактом. Розслідування проводитиметься за статтею 257 Кримінального кодексу. У ній йдеться про публічну образу групи осіб за ознаками їхньої національної та етнічної приналежності. Це порушення карається трьома роками позбавлення волі. Наразі слідчі збирають докази у справі. Обвинувачення поки що не висунуте.

Розглянути заяву Яна Пьотржака Національна прокуратура доручила генеральному прокурору і міністру юстиції Адаму Боднару. Прокуратура також отримала повідомлення від громадських організацій.

Пізніше Пьотржак намагався виправдати себе тим, що «це не він сказав, а німці». «Вони сказали, що збираються відправляти іммігрантів сюди в табори в Польщі, тому що не знають, де їх тримати. Я десь читав, що були такі плани, що будуть табори для цих мігрантів, які будуть відправлені до Польщі. Таке було моє ставлення до цієї інформації», – пояснив він.