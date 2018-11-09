Польський суд скасував заборону на проведення маршу націоналістів у Варшаві

Так виглядав марш націоналістів у Варшаві до Дня незалежності Польщі у 2017 році

Суд у польській столиці Варшаві скасував заборону на проведення маршу націоналістів і правих радикалів в день 100-річчя незалежності Польщі. У суді зазначили, що доказів, необхідних для заборони, які надала міська влада, недостатньо, повідомила «Німецька хвиля».

Очікується, що влада міста подасть на це рішення апеляцію.

Націонал-консервативний уряд Польщі в якості реакції на заборону оголосив про проведення альтернативного маршу за тим же маршрутом. Ходу мав очолити президент країни Анджей Дуда. Після вердикту суду представники уряду закликали відзначити національне свято спільним маршем.

Напередодні мер Варшави Ханна Гронкевич-Вальц заборонила проводити марш. Вона висловила стурбованість здатністю поліції Варшави забезпечити безпеку ходи.

У минулому році в ході маршу в День незалежності на вулиці міста вийшли десятки тисяч націоналістів, багато з яких вигукували расистські гасла і принесли з собою провокаційні транспаранти. Всього в ході тоді взяли участь майже 60 тисяч людей. Проте суд вважає, що ксенофобські гасла на минулорічному марші не є підставою для його заборони цьогоріч. До слова, подібні марші правих сил проходять у Варшаві з 2009 року.

11 листопада 2018 року Польща святкує 100 років незалежності. У цей день в 1918 році завершився період поділу Польщі між Росією, Німеччиною і Австро-Угорщиною.