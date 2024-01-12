Volkswagen Passat, який згорів на подвір'ї війта Стшелечек через втручання злодія

Голова польської ґміни Стшелечкі, що на півдні Польщі в Опольському воєводстві, Марек Пєтрушка повідомив про проникнення у його маєток і пошкодження майна. Зловмисник спробував викрасти Volkswagen Passat, однак в автомобілі виникла пожежа. Його затримав господар обійстя. За словами посадовця, випадок стався ще 10 грудня і досі він про нього не повідомляв, а тепер зробив публічну заяву через те, що його обвинувачують у ксенофобії. Напад скоїв українець під впливом алкоголю.

Марек Пєтрушка детально описав фабулу подій того дня.

«10 грудня близько 5:30 ранку чоловік (громадянин України) увірвався на територію мого будинку, де були дружина і двоє дітей віком 6 і 8 років, а також мої батьки, яким за вісімдесят. Намагаючись викрасти автомобіль, чоловік втрутився в електроустановку. В результаті короткого замикання він спричинив загоряння автомобіля. Мене розбудили тріск палаючих шин і акумулятора», – написав 9 січня Марек Пєтрушка у Facebook.

Господар будинку почав самотужки гасити вогонь, а його дружина зайшла в гараж подивитися, чи не сталося чогось непередбачуваного всередині. Коли вона відчинила двері другого автомобіля в гаражі, на неї напав злочинець, який перед цим проник туди і сидів у цьому автомобілі. За словами Пєтрушки, чоловік був агресивний, схопив його дружину за руку, кричав і штовхав її. Тому, реагуючи на загрозу, Марек Пєтрушка затримав нападника. Поліцейські, які прибули на місце, встановили, що зловмисник мав майже два проміле алкоголю.

Сайт Nowa Trybuna Opolska 11 січня повідомив, що затриманим є 34-річний громадянин України. Йому висунули обвинувачення за двома пунктами: незаконне проникнення на територію та знищення майна. Він визнав свою провину, проте відмовився надавати пояснення.

«За словами експерта, який оглянув обгорілі уламки автомобіля після інциденту, пожежа сталася через коротке замикання в електроустановці. Найімовірніше, злодій спочатку втрутився в автомагнітолу та систему запалювання Passat, а потім увірвався в гараж у пошуках додаткової здобичі. Однак він не очікував, що за мить після короткого замикання автомобіль загориться, а члени сім’ї вибіжать на вулицю», – пише Nowa Trybuna Opolska.

Через місяць після інциденту Марек Пєтрушка вирішив детально про нього розповісти, оскільки журналісти закидають йому перевищення сили.

«Я не писав цього досі, тому що справа не мала нічого спільного ні з моєю громадською, ні з приватною діяльністю. З іншого боку, я не можу дозволити, щоб хтось намагався, навіть за допомогою будь-яких припущень, виставити мене злочинцем або ксенофобом, який напав на біженця з України. Цей чоловік мав би підпалювати російські танки, а не автомобілі польських сімей», – заявив Марек Пєтрушка.

Голова Стшелечек повідомив, що отримав електронного листа від редакторки тижневика Opolska Беати Щербаневич, яка начебто підозрює його у перевищенні сили до нападника.

Лист журналістки до Пєтрушки, де вона переказує слова очевидців про побиття злодія господарем

«За свідченнями мешканців, пан застосував силу, щоб затримати винуватця. І чоловік виглядав так, ніби його побили, і, за словами деяких людей, ви побили його, коли він вже був затриманий і недієздатний», – зазначено в електронному листі журналістки із запитом на коментар.

Всі обвинувачення Марек Пєтрушка відкинув і звинуватив журналістів у замовності і політичних іграх. Станом на 12 січня на сайті Opolska немає жодної публікації про цей інцидент.