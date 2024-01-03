Хуліган розбив вікна, фари та дзеркала автомобілів на стоянці, а потім ліг спати в один із них

У Ґданську на півночі Польщі поліція затримала 40-річного українця, який бейсбольною битою розбив 11 машин. Збитки оцінюють у майже 140 тис. злотих (1,3 млн грн за курсом НБУ).

Як повідомила 3 січня поліція Ґданська, п’яного 40-річного українця затримали у понеділок близько 7:30 після того, як він бейсбольною битою розбив машини у припаркованих на автостоянці на вул. Кадетів автомобілях.

«Під час обшуку території в одному зі знищених автомобілів помітили чоловіка, який лежав на пасажирському сидінні і за зовнішністю збігався з описом злочинця. 40-річного громадянина України затримали», – повідомили у поліції.

Перевірка на алкотестері показала, що у крові чоловіка було 2 проміле алкоголю.

Українцю висунули підозру за нищення 11 автівок (фото поліції Ґданська)

Усі пошкоджені 11 автомобілів – марки Toyota та Opel. Судячи з фото, це службові автомобілі, але розпізнавальні знаки на них заблюрені. В автомобілях розбите скло, потрощені дзеркала та задні фари. Загальні збитки оцінили майже в 140 тис. злотих.

Під час розмови з поліцейськими чоловік пояснив свою поведінку тим, що стежив за порядком на обійсті і «взяв справу в свої руки». Після того, як 40-річний чоловік протверезів, йому висунули 11 обвинувачень у знищенні майна. Йому загрожує позбавлення волі до 5 років.