Компанія заявила про готовність відновлення маршруту до Хирова з кінця 2024 року

Приватна польська залізнична компанія-перевізник SKPL Cargo заявила про готовність запустити рейси від Сяніка до прикордонного міста Кросценко і далі до Хирова в Україні. Свою пропозицію вона подала до державного управління залізничного транспорту. Про це 7 серпня повідомив сайт Rynek Kolejowy.

«Останній раз регіональні потяги з Сяніка до Хирова курсували в 2010 році. Потім керівництво регіональних перевезень їх призупинило, бо вагони дуже нищилися контрабандистами та прикордонниками, які шукали контрабанду. Зараз у SKPL є ідея відновити курсування поїздів в Україну», – зазначено у повідомленні.

Управління залізничного транспорту Польщі повідомило, що в середині червня отримало заявку від SKPL Cargo на запуск пасажирського комерційного сполучення Сянік – прикордонний пункт Кросценко – Сянік, «у межах сполучення міжнародного маршруту Сянік – Хирів – Сянік».

Зеленим кольором позначений маршрут на території Польщі, а червоним – в межах України

За даними відомства, SKPL заявила про готовність запустити три щоденні пари транскордонних поїздів з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року. Термін подання заявок на дослідження економічної рівноваги становить один місяць.

За інформацією Rynek Kolejowy, зараз SKPL курсує на лінії 108 від Сяніка до кордону з Україною. Перевезення здійснює Polregio тричі на день до станції Устрики Долішні. Оператор має досвід роботи на цій лінії, маршрут мали б продовжити на 10 кілометрів до Кросценка. Сполучення потягів з Хировом відкрило б новий міжнародний коридор, який дозволив би українцям з Карпатського регіону легко потрапити до Польщі, пише видання.

Нагадаємо, що PKP PLK оновлює лінії до кордону з Україною. Зараз роботи ведуться між Устриками Долішніми та Кросценком. З українського боку більшість робіт, пов’язаних з оновленням лінії до Хирова, вже виконано.