Закуплені для України генератори посадовець передав польським рятувальникам в межах передвиборчих перегонів

Прокуратура Польщі повідомила про підозру у корупції та оголосила в розшук колишнього очільника Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського. Експосадовець брав участь у злочинному угрупованні та отримував неправомірну вигоду із закупівлі генераторів для України, повідомило Onet 23 серпня із посиланням на речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака.

Кучмеровського, який фігурує у розслідуванні правоохоронців як Міхал К., підозрюють в участі у злочинній організації, перевищенні посадових повноважень та невиконання обов’язків з метою збагачення. Так, польські правоохоронці підозрюють експосадовця у сприянні контракту на закупівлі генераторів для України, які виявилися неналежної якості. На постачання генераторів ЄС виділив грант на 114 млн євро.

Зазначається, що Міхал Кучмеровський у 2023 році, перебуваючи на посаді голови агентства, підписав контракт на закупівлю приладів з івент-агентством, яке активно надавало послуги головуючій на той момент партії «Право і справедливість». Генератори, які визнали неякісними нібито передали польським рятувальникам під час передвиборчої кампанії Кучмеровського, який тоді балотувався від «Права і справедливості».

У червні 2023 року щодо Кучмеровського відкрили кримінальне провадження. У польській прокуратурі повідомили, що експосадовцю невдовзі оголосять звинувачення, та вже обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, за словами правоохоронців, Кучмеровський виїхав за межі Польщі та може переховуватися на Кіпрі – через це польські правоохоронці готують європейський ордер на арешт. Колишньому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підтримав Кучмеровського та звинуватив чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска нібито в акті політичної помсти.