Окрім того, що Туска тимчасово позбавили водійських прав за перевищення швидкості, його ще й оштрафували

Колишній президент Європейської ради, а нині – очільник найбільшої опозиційної партії Польщі «Громадянська платформа» Дональд Туск порушив правила дорожнього руху, вдвічі перевищивши дозволену швидкість. Політик отримав покарання. Про це політик повідомив у Twitter.

«Є порушення ПДР, передбачено покарання у вигляді вилучення водійських прав на три місяці і штраф. Це адекватно. Я прийняв це без дискусії», – написав Дональд Туск.

Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2021

Як повідомляє Interia.pl, Туск їхав зі швидкістю 107 км/год, що на 50 км/год перевищує допустиму. Йому виписали штраф у розмірі 500 злотих (понад три тис. грн) і на три місяці позбавили водійських прав.

64-річного політика, який був за кермом автомобіля Skoda, поліція затримала в суботу, 20 листопада, близько 11:00 за місцевим часом у населеному пункті Вісьнєво поблизу Млави у Мазовецькому воєводстві.

Нагадаємо, Дональд Туск у 2007-2014 років був прем'єр-міністром Польщі, у 2014−2019 роках обіймав посаду президента Європейської Ради. У жовтні його обрали головою найбільшої опозиційної партії Польщі «Громадянська платформа».