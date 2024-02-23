Скандальний плакат з гаслом «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями»

Польському фермеру, який під час акції протесту на кордоні вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями», висунули офіційні звинувачення. Про це у п’ятницю, 23 лютого, повідомляє RMF24.

Як повідомляється, прокуратура міста Глівіце підозрює Пйотра Г. у підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України та пропаганді комуністичної ідеології.

Портал Onet пише, що поліція затримала водія трактора, провела фото- та відеофіксацію, вилучила банер і прапор. Сьогодні він викликався на допит.

Прокуратура застосувала до нього запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки. Чоловіку загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під час протестів, які тривають у Польщі, місцеві аграрії використали проросійський банер, який закликав президента Росії Владіміра Путіна «навести порядок в Україні». Банер із таким написом та прапором неіснуючого СРСР помітили на тракторі у селі Ґожичкі Сілезького воєводства.

Поліція Польщі відкрила кримінальну справу щодо цього фермера. У повідомлені поліції йшлося, що порушення закону та розпалювання ворожнечі неприпустимі.