Юрій Досяк потрапив до лікарні з важкою двосторонньою пневмонією

У п’ятницю, 5 листопада, у Львові у віці 37-років помер учасник бойових дій на Донбасі, громадський активіст Юрій Досяк. Чоловік перебував у лікарні з важкою пневмонією.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці відійшов у вічність учасник бойових дій Юрко Досяк. Юрко – боєць-доброволець батальйону «Донбас», вижив в Іловайську, повернувся з полону, але, на жаль, тут недуга виявилась сильніша», – йдеться у повідомленні Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

Юрій Досяк перебував у лікарні з обширною двосторонньою пневмонією, тиждень пролежав у медичній комі, був під апаратом ШВЛ. Родина ветерана АТО збирала гроші на його лікування. 5 листопада його серце зупинилося.

Львів’янин Юрій Досяк був на Майдані, а коли почалася російсько-українська війна пішов добровольцем у батальйон «Донбас». Пройшов Іловайський котел і 119 днів полону в російських бойовиків у Донецьку. Після повернення додому Юрій Досяк започаткував власне фермерське господарство, яке мало стати реабілітаційним центром для побратимів.