41-річний Девін Харджес помер від раку

У віці 41 року помер американський актор Девін Харджес, відомий глядачами за ролями у серіалах «Помаранчевий – хіт сезону», «Маніфест», «Шибайголова» і «Ґотем». Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Зазначається, Девін Харджес помер у вівторок, 27 травня, у лікарні Маунт-Синай-Вест у Нью-Йорку. У лютому актору діагностували рак.

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Девін Харджес зіграв у низці телешоу, серед яких «Помаранчевий – хіт сезону», «Блакитна кров» і «ФБР». Він також зіграв в серіалі HBO «Підпільна імперія», у проєкті Marvel «Шибайголова» та «Ґотем».

Окрім цього, актор зіграв у «Елементарно», «За прірвою у житі», «Коли падає тінь» тощо. Останньою роботою Девіна Харджеса була роль Піта Бейлора в дев’яти серіях третього сезону серіалу «Маніфест».