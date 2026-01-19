Причину смерті режисера не називають

Помер американський режисер Роджер Аллерс, відомий роботою над культовим мультфільмом Disney «Король Лев». Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Як повідомили представники Disney Animation, Роджер Аллерс помер 18 січня у своєму домі в Санта-Моніці після хвороби, однак від якої саме – не повідомляють.

«Він розумів силу великого оповідання – як незабутні персонажі, емоції та музика можуть поєднатися, щоб створити щось вічне. Його робота допомогла визначити епоху анімації, яка продовжує надихати глядачів у всьому світі, і ми глибоко вдячні за все, що він дав Disney. Наші серця з його родиною, друзями та колегами», – прокоментував генеральний директор Disney Боб Айґер.

Аллерс був одним із ключових режисерів «золотого періоду» студії Disney. Найбільшу славу йому приніс мультфільм «Король Лев» (1994). Він працював й над іншими проєктами Disney, серед яких «Русалонька», «Красуня і Чудовисько», «Аладін», «Олівер і компанія», «Рятувальники в Австралії».