На фото репер Coolio, автор відомого хіта Gangsta's Paradise

59-річний репер Coolio, відомий завдяки пісні Gangsta’s Paradise, помер в США. Про смерть виконавця повідомив CNN у четвер, 29 вересня.

Репер Coolio (справжнє ім'я Артіс Леон Айві) – відомий американський хіп-хоп музикант, світову популярність отримав завдяки хіту Gangsta’s Paradise (1995). Цю пісню вважають класикою гангстерського репу.

Gangsta’s Paradise пролунала у фільмі «Небезпечні думки» (Dangerous Minds) з Мішель Пфайффер і одразу стала хітом. У тому ж році пісня стала синглом, що найбільше продається в США, очолила чарти в 13 країнах, а Coolio отримав премію «Греммі» за найкраще реп-виконання. На YouTube Gangsta’s Paradise набрала понад 1 млрд переглядів.

Деталі та причини смерті репера Coolio поки що не розголошують, відомо лише, що він помер у Лос-Анджелесі.