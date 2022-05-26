Теодор Кукуруза помер 26 травня у віці 65 років

26 травня помер відомий український співак і композитор Теодор Кукуруза, відомий піснею «День народження у тебе». Про це повідомив «Золочів.нет». У повідомленні не уточняють причини смерті 65-річного співака.

Теодор Кукуруза – артист, поет, композитор і виконавець пісень. У творчому доробку Теодора Кукурузи понад 380 пісень і 5 збірок пісень. Найвідомішою його піснею була «День народження у тебе».

Теодор Кукуруза народився 14 вересня 1956 року у селі Верхобуж Золочівського району на Львівщині. Працював керівником відділу культури Золочівської міської ради. Міська рада вже висловила співчуття з приводу смерті колишнього працівника. У 2010-2015 роках був депутатом Львівської обласної ради від ВО «Свобода».