Дворазовий чемпіон світу з футболу Франц Бекенбауер

У австрійському Зальцбурзі у віці 78 років 7 січня помер дворазовий чемпіон світу з футболу Франц Бекенбауер. Про смерть колишнього спортсмена повідомили його родичі у понеділок, 8 січня, передає видання Bild.

«З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер у сні вчора, в неділю, в оточенні своєї родини. Ми просимо вас сумувати у тиші та утримуватися від будь-яких питань», – йдеться у заяві родичів Франца Бекенбауера.

Франц Бекенбауер останнім часом хворів. Після смерті сина у 2015 році екс-спортсмен переніс інфаркт та кілька операцій на серці. Також легенда футболу мав хворобу Паркінсона та деменцію.

Чим відомий Франц Бекенбауер?

Франц Бекенбауер – один з найкращих гравців в історії футболу. Його називали «Футбольний імператор» та «Кайзер». Часто згадують як футболіста, який винайшов амплуа футбольного ліберо (вільного захисника). Вважається одним із найкращих захисників XX століття. Гру Франца Бекенбауера називали елегантною – він чітко і швидко вибирав позицію в обороні та міг одним пасом вивести партнера на удар у нападі.

Бекенбауер двічі виграв Чемпіонат світу: 1974 році та як тренер у 1990 році. Він чемпіон Європи 1972-го. Триразовий володар Кубка європейських чемпіонів, п'ятиразовий чемпіон Німеччини.

У 1994 році він став президентом рідного клубу «Баварія». Очолював підготовку Німеччини до чемпіонату світу 2006.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила Бекенбаура на третє місце серед найсильніших футболістів XX століття (кращими визнали Пеле і Йогана Кройфа).