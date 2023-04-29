Михайло Присяжний понад 20 років очолював факультет журналістики Львівського університету

Помер колишній декан факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка Михайло Присяжний. Про його смерть ввечері у суботу, 29 квітня, повідомив професор Василь Лизанчук.

«Михайло Павлович раптово покинув нас. Його творчо-науковий здобуток постійно буде надійним джерелом знань для студентів, для нас викладачів. Пам'ять про Михайла Павловича Присяжного вічно житиме в наших серцях. Прости Господи, гріхи вольнії і невольнії Михайлові Павловичу, прийми його світлу душу у Царство Своє», – написав професор Василь Лизанчук.

На факультеті журналістики Михайло Присяжний пройшов шлях від аспіранта до асистента, доцента, заступника декана, він понад 20 років очолював факультет журналістики Львівського університету, із 1997 року. Упродовж 2005 – 2015 років Михайло Присяжний очолював кафедру теорії і практики журналістики. Він помер на 72 році життя.

У 2019 році факультет очолив Іван Крупський, до цього часу виконувачем обов’язків декана також тимчасово був Андрій Яценко.