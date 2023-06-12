В Італії помер колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі

Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87 році життя. Про це 12 червня повідомила італійська газета Corriere della Sera.

Наприкінці минулого тижня Берлусконі вкотре госпіталізували, лікарі не оцінювали його стан, як важкий. Екс-прем'єр Італії самостійно прибув до лікарні і лежав у звичайній палаті.

Причина госпіталізації не уточняється. Відомо, що в квітні в Сільвіо Берлусконі діагностували лейкемію, після чого він пройшов курс хіміотерапії. У 2016 році Берлусконі госпіталізовували через серцеву недостатність і зробили йому операцію на серці. Через три роки Берлусконі знову потрапив до лікарні з нирковими коліками, а в 2020 році в нього діагностували коронавірус і двосторонню пневмонію. Наступного року він знову захворів на Covid-19.

Сільвіо Берлусконі – італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії. Один із найзаможніших медіамагнатів в Італії. Власник контрольного пакету акцій холдингу Fininvest, який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК «Мілан» з 1986 до 2017 року. Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, він не раз зустрічався з президентом РФ, а сам Путін називав Берлусконі своїм другом і союзником.

Сільвіо Берлусконі підтримував дружні стосунки з Путіним навіть після завершення своєї каденції на посаді прем'єра. У вересні 2015 року Берлусконі відвідав окупований Росією Крим, де пробув кілька днів і мав «приватну зустріч» із Путіним, за що на три роки став нев'їзним до України.

У жовтні 2022 року Берлусконі заявив законодавцям, що президент України Володимир Зеленський підштовхнув Путіна до «нескінченної війни». Речник українського МЗС Олег Ніколенко, у відповідь на слова Берлусконі, порадив тому «почати відкрито цілувати руки Путіна» [у 2010 році, під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору Муаммару Каддафі, аби продемонструвати свою лояльність].

В розпал війни з Україною та на фоні зіпсованих стосунків із Заходом, Путін привітав з Новим 2023 роком лише трьох політиків з ЄС: Орбана, Шрьодера і Берлусконі. Судячи з публікації газети La Presse, один з найвідоміших італійських політиків розповів однопартійцям, що під час війни обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».