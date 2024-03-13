Михайло Глушко був професором кафедри етнології ЛНУ

У середу, 13 березня, помер український етнолог, доктор історичних наук, професор кафедри етнології ЛНУ імені Івана Франка Михайло Глушко. Він був автором низки монографій, навчальних посібників та статей з етнології, історії, археології, фольклористики, лінгвістики й історіографії. Сайт «Локальна історія» повідомив, що життя науковця раптово обірвалося на 69-му році.

«1994 року Михайло Степанович очолив експедицію до Чорнобильської зони, з якої розпочалися щорічні історико-етнографічні дослідження радіоактивно забрудненого Полісся. Загалом він організував, керував та брав участь у більш ніж тридцяти історико-етнографічних експедиціях, під час яких досліджував Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, Надсяння, Опілля, Покуття, Поділля, Волинь, Середнє Подніпров’я, Західне Полісся та інші етнографічні райони України», – розповіли в «Локальній історії».

Зазначають, що Михайло Глушко зібрав майже півтори тисячі українських народних пісень, десятки казок, легенд, переказів і народних оповідань, сотні прислів’їв і приказок. Ці матеріали досі неопубліковані.