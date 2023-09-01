Чин похорону відбудеться в понеділок, 4 вересня, о 12:00 у церкві Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні

Помер заступник генерального директора Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, відомий львівський психіатр та віце-президент асоціації психіатрів України Юрій Закаль. Про смерть лікаря повідомили на сторінці медзакладу у Facebook у п’ятницю, 1 вересня.

Відомо, що Юрій Закаль помер 1 вересня, однак причина смерті не повідомляється. Чин похорону відбудеться в понеділок, 4 вересня, о 12:00 у церкві Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, що на вул. Кульпарківська, 95.

«Світла пам'ять про Юрія Петровича завжди буде жити в наших серцях. Він залишив нам цінний спадок знань, доброчесності та відданості медицині. Висловлюємо найщиріші співчуття його рідним та близьким. Нехай він спочиває в мирі», – йдеться в повідомленні.