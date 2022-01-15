Андрій Січкоріз працював лікарем-педіатром УЗД діагностики

У Львові помер лікар-педіатр львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Андрій Січкоріз. Про це у суботу, 15 січня, повідомили у медзакладі.

«Раптово не стало нашого Андрія Євгеновича Січкоріза. Це дуже несподівана втрата, але від того не менш болюча. Щирі співчуття рідним від усієї команди "Охматдиту"», – повідомили у лікарні.

Причина смерті лікаря наразі не відома, однак, як уточнили ZAXID.NET у прес-службі «Охматдиту», він помер раптово й не від ковіду.

56-річний Андрій Січкоріз закінчив Львівський медичний інститут. Працював педіатром у Славському, дитячим лікарем у школі, а згодом перейшов на роботу у львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит», де пропрацював 16 років. У «Охматдиті» він був спеціалістом із УЗД діагностики.