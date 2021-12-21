Група керівників львівського «Охматдиту» заявила про недовіру директорці лікарні
Олександру Бурду пропонують звільнити з посади її заступники
Заступники директора та керівники відділень Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» підписали заяву про недовіру директорці медзакладу Олександрі Бурді та звернулися до депутатів про звільнення її з посади. Про це на засіданні сесії Львівської облради у вівторок, 21 грудня, заявила заступниця директора «Охматдиту» з медичної частини Олена Березовська. Натомість депутати з будь-якими рішеннями вирішили не поспішати, а більш детально розібратися в ситуації.
«Впродовж своєї роботи на посаді директора лікарні Олександра Бурда не змогла налагодити належну роботу, замість управлінських обов’язків з питань організації адміністративно-господарської діяльності більшість робочого часу займалася лікувальною роботою», – йдеться у зверненні представників колективу, яке зачитала Олена Березовська.
Заступниця директора лікарні також заявила, що директорка Олександра Бурда «не виконує накази управління майном спільної власності Львівської облради щодо виходу з кризової ситуації та погашення заборгованості із заробітної плати, не проводить роботу щодо загальної стратегії лікарні, відповідно в працівників відсутнє бачення щодо роботи». У лікарні, як заявила Олена Березовська, «не впроваджені платні послуги, що могло б залучити додаткові кошти на утримання лікарні, не відбувається оптимізація штату, натомість набиралися нові працівники на роботу, є скарги батьків дітей щодо неякісного харчування в лікарні, тендери на закупівлі проводяться непрозоро».
«Колектив лікарні не бачить можливості подальшої співпраці з Олександрою Бурдою, просить відсторонити її від посади та призначити виконувача обов’язків керівника», – заявила Олена Березовська. З її слів, звернення до Львівської облради про відсторонення Олександри Бурди підписали близько 20 осіб керівного складу –усі заступники та більшість керівників відділень лікарні. У той час колектив лікарні налічує 674 працівники. Прикментно, що прізвища підписантів Олена Березовська не озвучила.
62-річна Олександра Бурда, яка обіймає посаду директорки «Охматдиту» майже два роки, 21 грудня мала звітувати перед депутатами про роботу лікарні, однак на сесію не прийшла – перебуває на лікарняному. Після довгих дискусій депутати вирішили перенести питання, аби таки заслухати звіт директорки.
Олександра Бурда розповіла ZAXID.NET, що вважає звинувачення на її адресу несправедливими, а ініціативу щодо її звільнення – політичною. «Мене призначали на сесії облради з другого разу. Спершу мене не затвердили, бо я не погодила цих заступників, власне Березовської – я була категорично проти неї. Тоді пан Гагалюк (Богдан Гагалюк – депутат від НРУ) не поставив моє питання на голосування. На наступній сесії мене затвердили на посаді, але вже разом із цими заступниками. Я хотіла іншого начмеда, але мені не дозволили цю людину взяти на посаду», – розповіла Олександра Бурда.
Директорка лікарні припускає, що на її місце претендує один із заступників, який має певну підтримку в обласній раді. «Я розумію, що є молоді люди, що хочуть, але не такими методами вчиняти. Можна було сісти за круглий стіл і сказати відкрито», – вважає Олександра Бурда.
Директорка лікарні каже, що зараз на лікарняному через проблеми з тиском, але прийде звітувати перед депутатами, коли це дозволить її стан здоров’я.