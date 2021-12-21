Заступниця директора «Охматдиту» Олена Березовська на сесії Львівської облради зачитала «звернення колективу» з вимогою звільнення директорки лікарні Олександри Бурди

Заступники директора та керівники відділень Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» підписали заяву про недовіру директорці медзакладу Олександрі Бурді та звернулися до депутатів про звільнення її з посади. Про це на засіданні сесії Львівської облради у вівторок, 21 грудня, заявила заступниця директора «Охматдиту» з медичної частини Олена Березовська. Натомість депутати з будь-якими рішеннями вирішили не поспішати, а більш детально розібратися в ситуації.

«Впродовж своєї роботи на посаді директора лікарні Олександра Бурда не змогла налагодити належну роботу, замість управлінських обов’язків з питань організації адміністративно-господарської діяльності більшість робочого часу займалася лікувальною роботою», – йдеться у зверненні представників колективу, яке зачитала Олена Березовська.

Заступниця директора лікарні також заявила, що директорка Олександра Бурда «не виконує накази управління майном спільної власності Львівської облради щодо виходу з кризової ситуації та погашення заборгованості із заробітної плати, не проводить роботу щодо загальної стратегії лікарні, відповідно в працівників відсутнє бачення щодо роботи». У лікарні, як заявила Олена Березовська, «не впроваджені платні послуги, що могло б залучити додаткові кошти на утримання лікарні, не відбувається оптимізація штату, натомість набиралися нові працівники на роботу, є скарги батьків дітей щодо неякісного харчування в лікарні, тендери на закупівлі проводяться непрозоро».

«Колектив лікарні не бачить можливості подальшої співпраці з Олександрою Бурдою, просить відсторонити її від посади та призначити виконувача обов’язків керівника», – заявила Олена Березовська. З її слів, звернення до Львівської облради про відсторонення Олександри Бурди підписали близько 20 осіб керівного складу –усі заступники та більшість керівників відділень лікарні. У той час колектив лікарні налічує 674 працівники. Прикментно, що прізвища підписантів Олена Березовська не озвучила.

62-річна Олександра Бурда, яка обіймає посаду директорки «Охматдиту» майже два роки, 21 грудня мала звітувати перед депутатами про роботу лікарні, однак на сесію не прийшла – перебуває на лікарняному. Після довгих дискусій депутати вирішили перенести питання, аби таки заслухати звіт директорки.

Олександра Бурда розповіла ZAXID.NET, що вважає звинувачення на її адресу несправедливими, а ініціативу щодо її звільнення – політичною. «Мене призначали на сесії облради з другого разу. Спершу мене не затвердили, бо я не погодила цих заступників, власне Березовської – я була категорично проти неї. Тоді пан Гагалюк (Богдан Гагалюк – депутат від НРУ) не поставив моє питання на голосування. На наступній сесії мене затвердили на посаді, але вже разом із цими заступниками. Я хотіла іншого начмеда, але мені не дозволили цю людину взяти на посаду», – розповіла Олександра Бурда.

Директорка лікарні припускає, що на її місце претендує один із заступників, який має певну підтримку в обласній раді. «Я розумію, що є молоді люди, що хочуть, але не такими методами вчиняти. Можна було сісти за круглий стіл і сказати відкрито», – вважає Олександра Бурда.

Директорка лікарні каже, що зараз на лікарняному через проблеми з тиском, але прийде звітувати перед депутатами, коли це дозволить її стан здоров’я.