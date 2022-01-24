Засідання комісії відбулося 21 січня, деякі члени комісії були присутні онлайн

Постійна депутатська комісія Львівської облради з питань охорони здоров’я та материнства на засіданні 21 січня заслухала звіт директорки Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Олександри Бурди та визнала її роботу незадовільною. Що цікаво, вирішальною у цьому стала позиція депутатки від УГП Марії Кульчицької-Волчко, яку партія відкликає з депутатства. Саме вона додала свій голос в останній момент.

На комісії заслухали звіт директорки «Охматдиту» Олександри Бурди за два роки її діяльності. Також виступили представники Опікунської ради «Охматдиту», управління майном спільної власності Львівської облради, профспілки та колективу лікарні.

«За результатами обговорення комісія прийняла рішення визнати роботу Олександри Бурди незадовільною. Подальшу долю директорки львівського «Охматдиту» за підсумками її звіту депутати вирішать на сесії Львівської обласної ради», – повідомили у Львівській облраді.

Протокол засідання наразі не оприлюднений на сайті Львівської облради. Зі слів голови медичної комісії Анни Ярмоли, п’ятеро членів комісії проголосували визнати звіт Олександри Бурди незадовільним (депутати від «Європейської солідарності» Анна Ярмола, Олег Дуда, депутат «Голосу» Роман Дмитришин, рухівець Ігор Ковальчук та депутатка від УГП Марія Кульчицька-Волчко), троє утрималися (Михайло Гичка («ЄС»), Леонід Цибуля («Батьківщина») та Наталія Іванченко («Слуга народу»). Ще одина членкиня комісії Леся Кобецька від «Самомопомочі» не брала участі у засіданні.

«Комісія визнала звіт керівника незадовільним. А вже депутатський корпус буде вирішувати її долю», – додала Анна Ярмола.

Директорка «Охматдиту» Олександра Бурда розповіла ZAXID.NET, що насправді під час комісії депутати не змогли визначитися щодо її роботи – за незадовільну оцінку проголосували четверо, ще четверо утрималися. Рішення раптом змінилося, коли директорка «Охматдиту» покинула засідання комісії. Тоді свій голос за негативну оцінку додала депутатка від УГП Марія Кульчицька-Волчко, стосовно якої прийняте рішення про позбавлення мандату.

«Спершу комісія не змогла прийняти рішення. Чотири [депутати] проголосували «за», а четверо утрималися. Так що рішення вони не прийняли. Я з тим пішла додому. В результаті на ранок рішення помінялося», – каже Олександра Бурда.

Марія Кульчицька-Волчко запевняє, що свою думку не змінювала, а не змогла вчасно проголосувати за негативну оцінку «через технічні проблеми».

«Я не змінювала свою думку. Я перебуваю на лікарняному і включалася через Zoom, мені пропадав інтернет. Коли я знову включилася, перейшли до розгляду іншого питання, я не змогла належно свою думку висловити. Відповідно я звернулася до голови комісії, щоби мій голос був врахований за незадовільну роботу», – розповіла Марія Кульчицька-Волчко ZAXID.NET.

Нагадаємо, проти директорки Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Олександри Бурди, яка керує медзакладом майже два роки, виступили її заступники та керівники деяких відділень лікарні. Вони підписали заяву про недовіру та звернулися до депутатів про звільнення директорки з посади. Олександра Бурда натомість вважає звинувачення у її бік несправедливими, каже, що за ситуацію в «Охматдиті» відповідальне все керівництво лікарні.