Олександра Бурда керувала львівським «Охматдитом» два роки

У п’ятницю, 18 лютого, директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Олександра Бурда написала заяву про звільнення з посади керівника лікарні та переведення її на посаду рядового дитячого хірурга. Про це ZAXID.NET повідомили в управлінні майном спільної власності Львівської облради.

«Олександра Бурда написала заяву за власним бажанням стосовно переведення її з посади керівника лікарні на посаду дитячого хірурга», – розповів керівник управління майном Тарас Зозуля.

З його слів, вже з понеділка, 21 лютого, за пропозицією департаменту охорони здоров’я ЛОДА в «Охматдиті» буде призначено виконувача обов’язків директора. Після цього управління майном оголосить конкурс на цю посаду та буде визначено постійного керівника.

Раніше комісія Львівської облради з питань охорони здоров’я та материнства на засіданні 21 січня заслухала звіт директорки Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Олександри Бурди та визнала її роботу незадовільною. Подальшу долю директорки лікарні мали визначати депутати на черговому засіданні облради.

Після того, як Олександра Бурда написала заяву на звільнення, питання її звіту та доцільності перебування на посаді члени президії не внесли до порядку денного сесії.

Нагадаємо, проти директорки Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Олександри Бурди, яка керує медзакладом два роки, виступили її заступники та керівники деяких відділень лікарні. Вони підписали заяву про недовіру та звернулися до депутатів про звільнення директорки з посади. Олександра Бурда натомість заявляла, що звинувачення у її бік є несправедливими, оскільки за ситуацію в «Охматдиті» відповідальне все керівництво лікарні.