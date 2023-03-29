Олександр Рожко помер унаслідок хвороби

Помер львівський музикант та військовослужбовець Олександр Рожко. Його поховають 30 березня на Сихівському кладовищі.

Як повідомили у прес-службі «Львівського будинку офіцерів», Олександр Рожко помер 29 березня внаслідок хвороби.

«29 березня 2023 року відійшов у вічність Олександр Рожко, позивний "Йожик". Він пройшов чотири війни. З ним завжди була пісня, яку творив своїм серцем та душею. Його "Не сумуй", "Байдужість" та інші чула уся Україна, адже з незліченними концертами він виконував їх перед військовими та цивільними», – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовець воював в Афганістані, Дагестані, Югославії та Придністров'ї, а також брав участь в АТО. Також був учасником проекту #ПісніВійни, в межах якого записав спільну пісню з лідером гурту «Антитіла».

Парастас відбудеться в середу, 29 березня, на вул. Пекарській, 52. Чин похорону відбудеться в четвер о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Поховають Олександра Рожка на Сихівському цвинтарі.