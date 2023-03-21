Володимир Палига багато років працював на Львівському телебаченні

У вівторок, 21 березня, у віці 60 років унаслідок хвороби помер відомий львівський журналіст, колишній гендиректор Львівського телебачення (ЛОДТРК) Володимир Палига. Про це повідомила його донька Ірина Палига.

«Тато. Він довго і мужньо боровся зі своєю хворобою. Ми всі разом боролись і навіть виграли трохи часу. Не можу добрати слів, їх нема. Сьогодні тебе не стало», – написала Ірина Пилига у Facebook.

Про дату і час прощання та похорону буде повідомлено пізніше.

Володимир Палига у 2010-2012 роках був гендиректором Львівської обласної державної телерадіокомпанії (ЛОДТР), перед тим деякий час виконував обов'язки керівника.

Раніше очолював дирекцію інформаційних, спортивних, ранкових та вечірніх програм. Був автором та ведучим програм «Євроінтеграція», «Запитай у влади», «Вже ранок», «Слово депутата» та інших. Також працював керівником прес-служби Львівської облдержадміністрації.

Парастас за померлим відбудеться 21 березня в 19:00 в капличці храму святих Володимира і Ольги (Львів, вул. Симоненка, 5). Чин похорону 22 березня. Поховають Володимира Палигу в селищі Красне Золочівського району.