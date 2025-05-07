Микола Федорук помер від важкої хвороби у віці 71 рік

Колишній міський голова Чернівців Микола Федорук помер у віці 71 рік. На посаді мера він перебував 17 років – з 1994 по 2011 рік, а потім продовжив політичну діяльність у Верховній раді. Микола Федорук помер від важкої хвороби.

Про смерть колишнього багаторічного міського голови Миколи Федорука повідомив теперішній очільник Чернівців Роман Клічук.

«Чернівці багато чим зобов’язані Миколі Трохимовичу. Саме за його каденції наше місто змінювалося, не втрачаючи при цьому своєї унікальної душі. Він був людиною, яка жила Чернівцями і для Чернівців», – зазначив Роман Клічук.

Микола Федорук обіймав посаду міського голови Чернівців чотири каденції поспіль – з 1994 до 2011 року. На останніх виборах він переміг з великим відривом від своїх опонентів – його підтримали майже 63% виборців, які голосували. В березні 2011 році депутати міської ради достроково припинили повноваження Федорука. «За» припинення повноважень проголосувало 42 депутати. Один був «проти», а три бюлетені визнано недійсними. Під час голосування деякі депутати аргументували своє рішення «порушенням Конституції України, законів України та незабезпеченням здійснення наданих йому повноважень».

20 квітня ексголова Чернівецької міської ради Микола Федорук подав до суду на рішення міськради від 31 березня цього року про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови. Відповідач у справі – міська рада, яка, на думку позивача, припинила повноваження мера незаконно. Однак суд такі не поновив його на роботі.

У 2012 році Федорука обрали народним депутатом від 201 виборчого округу з центром в Чернівцях. Він балотувався від ВО «Батьківщина». У 2014 році Федорук знову став нардепом від цього ж округу, але вже від «Народного Фронту». Був головою підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою. У 2019 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, однак не переміг.

У 1987-1994 роках очолював у Чернівцях Першотравневу районну раду народних депутатів та її виконавчий комітет. У радянські часи працював інженером-технологом та начальником цеху на заводі «Гравітон», а також обіймав різні керівні посади в Ленінській комуністичній спілці молоді України та комуністичній партії. Закінчив «Львівську Політехніку» за спеціальністю «напівпровідникові та електронні прилади» та Київський інститут політології й соціального управління за фахом «теорія соціально-політичних відносин». Полковник запасу СБУ.

Про чин похорону та місце похованні повідомлять додатково в Чернівецькій міській раді.