Помер колишній генсек ООН і лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан

Дипломат помер у швейцарській лікарні після нетривалої хвороби

СвітВолодимир Пиріг, 18 серпня3780

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Помер колишній генсек ООН і лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан
фото з відкритих джерел
Кофі Аннан помер у віці 80 років

Колишній генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) і лауреат Нобелівської премії миру 2001 року Кофі Аннан пішов з життя у віці 80 років, повідомила в суботу в Facebook некомерційна організація «Фонд Кофі Аннана».

дипломат помер після нетривалої хвороби в лікарні швейцарського Берна у колі сім'ї – поруч зі своєю дружиною і трьома дітьми, повідомляє CNN.

Дипломат народився в Гані в 1938 році. На роботу в ООН Аннан прийшов в 1961 році.

У 1997 році він став сьомим генеральним секретарем ООН і займав цей пост до 2006 року. У 2001 році Кофі Аннану була присуджена Нобелівська премія миру.

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