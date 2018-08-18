Помер колишній генсек ООН і лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан

Кофі Аннан помер у віці 80 років

Колишній генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) і лауреат Нобелівської премії миру 2001 року Кофі Аннан пішов з життя у віці 80 років, повідомила в суботу в Facebook некомерційна організація «Фонд Кофі Аннана».

дипломат помер після нетривалої хвороби в лікарні швейцарського Берна у колі сім'ї – поруч зі своєю дружиною і трьома дітьми, повідомляє CNN.

Дипломат народився в Гані в 1938 році. На роботу в ООН Аннан прийшов в 1961 році.

У 1997 році він став сьомим генеральним секретарем ООН і займав цей пост до 2006 року. У 2001 році Кофі Аннану була присуджена Нобелівська премія миру.