Олексій Радзієвський пішов з посади під час Революції Гідності

Помер колишній міський голова Дрогобича та народний депутат Олексій Радзієвський. Про це вранці 16 липня повідомила Дрогобицька міська рада. Йому було 73 роки.

Олексія Радзієвського двічі обирали мером Дрогобича – у 1998 та 2010 роках. Окрім того, він був депутатом Верховної Ради України 5-го скликання.

Причини смерті не повідомляють. Час прощання з покійним екс-міським головою Дрогобича повідомлять згодом.

Олексій Радзієвський народився на Луганщині. У 1972 році приїхав на роботу у Розділ на Львівщину. Був членом КПУ, згодом Партії регіонів. Обирався народним депутатом від Партії регіонів. У 2010 році його вдруге обрали міським головою Дрогобича, але під тиском активістів місцевого Євромайдану у лютому 2014 був змушений відмовитися від посади міського голови «за власним бажанням». Згодом через суд у серпні 2014 року поновився на посаді, але це рішення скасували в апеляції.