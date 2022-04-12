Степан Костишин був також почесним громадянином Чернівців

Помер біохімік, доктор біологічних наук, почесний професор, колишній ректор Чернівецького національного університету Степан Степанович Костишин. Йому було 90 років. На посаді ректора ЧНУ вчений-біохімік пропрацював 14 років.

Про смерть вченого у вівторок, 12 квітня, повідомила прес-служба Чернівецького національного університету. «У поважному віці, на 91-му році життя, відійшов у вічність почесний професор, колишній ректор Чернівецького національного університету (1987-2001 рр.) Степан Степанович Костишин», – йдеться у повідомленні університету.

Степан Костишин був доктором біологічних наук, академіком АН вищої школи України, заслуженим діячем науки і техніки України, почесним доктором Саскачеванського університету (Канада) та Сучавського університету (Румунія), почесним членом Міжнародної організації університетів «Phi Beta Delta» США, почесним громадянином міст Чернівці і Лок Хейвена (США).

«Степан Степанович прожив яскраве життя, завжди мав активну позицію, його відрізняли глибока людяність, справжня інтелігентність, високий професіоналізм, життєлюбність та оптимізм. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях», – зазначають в університеті.

Основним напрямком наукової роботи Степана Костишина були молекулярно-біохімічні основи гетерозису рослин. Вчений за своє життя опублікував понад 300 наукових статей, три монографії та шість навчальних посібників, а також отримав шість свідоцтв на різні винаходи. Був керівником чернівецького відділення Українського біохімічного товариства. Із 1987 по 2001 роки працював ректором Чернівецького національного університету, з 2002 року очолював кафедру екології та біомоніторингу ЧНУ, був радником ректора університету.