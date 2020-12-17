Валентин Ходукін працював з тренером від 90-х років

У середу, 16 грудня, помер колишній тренер львівського футбольного клубу «Карпати» Валентин Ходукін. Йому був 81 рік. Про це повідомляють на сайті клубу.

Валентин Ходукін народився у Харкові, у 8 років сім’я переїхала до Львова. Був футболістом дрогобицького «Нафтовика», львівського «Сільмашу», на основі якого згодом створили «Карпати», тернопільського «Авангарду». Після травми перейшов на викладацьку роботу. Валентин Ходукін 33 роки викладав в Інституті фізкультури.

У 90-х став тренером. Готував стрийську «Скалу», згодом львівські «Карпати», криворізький «Кривбас». У 2002 та 2004 роках виконував обов’язки головного тренера «Карпат».