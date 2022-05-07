Ігор Котелевський помер на 57-му році життя

На 57-му році життя помер міський голова тимчасово окупованого росіянами міста Токмак Запорізької області Ігор Котелевський, повідомив у суботу, 7 травня, «Укрінформ».

«Сьогодні, 7 травня 2022 року, пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський», – сказали журналістам у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Причини смерті Котелевського невідомі, однак «Укрінформ» зазначає, що, за неофіційною версією, ймовірно, він скоїв самогубство.

Із березня Токмак перебуває під окупацією російських військ. Зокрема, 31 березня стало відомо, що російські загарбники захопили міськраду Токмака. Також на сайті міськради стали публікувати новини російською мовою з погрозами проукраїнському населенню міста. Наразі сайт міськради недоступний.

15 квітня голова Пологівської райадміністрації повідомляв, що Котелевський після окупації склав повноваження, але перебував у місті.

Ігоря Котелевського, на той час висуванця «Партії регіонів», вперше обрали міським головою Токмака в серпні 2009 року, у листопаді 2010-го переобрали вдруге. У листопаді 2020-го він знову переміг на виборах міського голови, висуваючись від партії «Опозиційна платформа – За життя».