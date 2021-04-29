Майкл Коллінз, який літав з Армстронгом на Місяць, помер у віці 91 року

В США на 91 році життя помер американський астронавт Майкл Коллінз – один з учасників експедиції на Місяць у складі екіпажу «Аполлон-11». Про це повідомила прес-служба NASA.

Родина астронавта уточнила, що причиною смерті став рак.

У липні 1966 року він здійснив свій перший космічний політ на «Джеміні-10», став третім американцем (і четвертою людиною у світі), що вийшов у відкритий космос, і першою людиною у світі, яка зробила це двічі.

Майкл Коллінз був командиром екіпажу космічного корабля «Аполлон-11» і третім астронавтом на борту разом із Нілом Армстронгом та Баззом Олдріном. Він залишився пілотувати командний модуль на орбіті навколо Місяця, коли двоє інших астронавтів уперше в історії людства висадилися на поверхню супутника Землі 20 липня 1969 року.

Саме через це його називають «найсамотнішою людиною в історії».

З учасників місії наразі живий лише Олдрін, Армстронг помер у 2012 році.

Коллінз також став другим після астронавта Джона Янга (командира «Аполлон-10»), хто сам облетів навколо Місяця. Він міг також узяти участь у місії «Аполлон-17» і знову полетіти на Місяць, але вирішив завершити кар'єру астронавта.