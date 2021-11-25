Олександр Омельченко помер у лікарні від ускладнень коронавірусу

У четвер, 25 листопада, депутат Київської міської ради та екс-мер столиці Олександр Омельченко помер від ускладнень коронавірусу. Про це повідомив чинний мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради ... Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію», – йдеться у повідомленні.

18 листопада Кличко повідомляв, що Омельченка госпіталізували до лікарні з ковідом. За словами Кличка, у політика було значне ураження легень. Син екс-мера Олександр казав, що його батько перебував у тяжкому, але стабільному стані, дихав за допомогою кисневої маски.

Олександр Омельченко народився 9 серпня 1938 року у Вінницькій області. Кандидат технічних наук. Працював на підприємствах «Київміськбуду».

У 1994-1996 роках був першим заступником голови КМДА. У серпні 1996 року очолив цей орган. З травня 1999 по 2006 рік був київським міським головою.

У 2007-2012 роках був народним депутатом від «Наша Україна – Народна самооборона» за квотою «Народної самооборони» Юрія Луценка. Очолював парламентський комітет із питань державного будівництва та самоуправління.

З 2011 року перестав бути членом НУНС. У 2014 знову балотувався на виборах міського голови Києва. У цих виборах не переміг, але пройшов до Київської міської ради.