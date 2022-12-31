Бенедикт XVI провів останні роки життя в монастирі Mater Ecclesiae в Ватикані

У суботу, 31 грудня, колишній Папа Римський Бенедикт XVI помер у віці 95 років. Про це повідомляє Vatican news.

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінґер) помер у своїй резиденції у Ватикані, майже через десять років після того, як пішов у відставку через хворобу. Він очолював католицьку церкву майже вісім років, поки в 2013 році не став першим Папою, який пішов у відставку після Григорія XII у 1415 році.

Бенедикт провів свої останні роки в монастирі Mater Ecclesiae у стінах Ватикану. Його наступник Папа Франциск сказав, що часто відвідував його там.

Колишній понтифік хворів уже давно, але кілька днів тому Святий Престол заявив, що його стан погіршився через похилий вік. 28 грудня Папа Римський Франциск скликав свою останню цьогорічну аудієнцію у Ватикані «помолитися особливою молитвою за Папу-емерита Бенедикта», який, за його словами, був дуже хворий.

Німцю за походженням Бенедикту було 78 років, коли в 2005 році він став одним із найстаріших пап, яких коли-небудь обирали. Бенедикт XVI був інтелектуалом: він знав 10 мов і мав 8 докторських ступенів з теології та філософії, — і при цьому переконаним консерватором. Він отримав прізвисько «залізний кардинал», уславившись своїм неприйняттям розлучень, абортів, гомосексуальних шлюбів, клонування та мультикультуралізму.

Протягом більшої частини його папства католицька церква стикалася зі звинуваченнями, судовими претензіями та офіційними звітами щодо десятиліть жорстокого поводження з дітьми з боку священиків. Цього року колишній Папа Римський визнав, що були допущені помилки у розгляді справ про насильство, коли він був архієпископом Мюнхена між 1977 і 1982 роками.