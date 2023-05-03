Леонід Каніщенко помер у віці 94 роки

У середу, 3 травня, у віці 94 років помер перший ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту (теперішній Західноукраїнський національний університет) Леонід Каніщенко. Про це повідомили на офіційному сайті ЗУНУ.

«З глибоким сумом повідомляємо, що відійшов у Вічність перший ректор Західноукраїнського національного університету – Леонід Олексійович Каніщенко», – повідомили на офіційному сайті ЗУНУ.

Леонід Каніщенко народився 5 січня 1929 року в с. Буринь Буринського району Сумської області. Закінчив у 1954 році економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка та аспірантуру (1957 р.) за спеціальністю «Політична економія». Дисертацію «Проблеми індустріалізації Польщі» захистив у 1964 році. Обіймав посаду ректора теперішнього ЗУНУ з 1971 по 1975 рік.

«Викладацьку діяльність Леонід Каніщенко розпочав з 1957 року на посаді старшого викладача політекономії Жданівського металургійного інституту. У 1959-1966 роках – доцент Тернопільського медичного інституту. Упродовж 1966-1970 років – завідувач Тернопільського відділення та декан факультету Київського інституту народного господарства, від січня 1971 року – ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту», – повідомили в Західноукраїнському національному університеті.

За життя Леонід Каніщенко був нагороджений званням заслужений працівник освіти України та орденами «Знак пошани», «За заслуги» 3-го ступеня, князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Також відзначений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. А з 2006 по 2008 роки науковець був радником Президента України Віктора Ющенка.

Леонід Каніщенко є автором більше ніж 320 публікацій, керівником проекту створення підручника «Основи економічної теорії: політекономічний аспект» та одним з ініціаторів видання «Економічної енциклопедії».