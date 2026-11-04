Режисерові було 93 роки

Італійський режисер Тінто Брасс помер у віці 93 років у Римі, пише інформаційне агентство ANSA. Насамперед Тінто Брасс відомий своїми фільмами «Відпустка», «Калігула», «Салон Кіті» та іншими.

Про смерть режисера в середу, 4 листопада, повідомили його дружина Катерина Варці та діти. Похорон відбудеться у вузькому сімейному колі.

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Тінто Брасс (справжнє ім’я – Джованні Брасс) народився 26 березня 1933 року в Мілані. Він вивчав право, але після переїзду до Паради у 1950-х роках надав перевагу кінематографу, Спочатку Брасс працював у Синематеці, а потім, повернувшись до Італії, став асистентом Роберто Росселліні. Свій перший фільм «Хто працює, той пропащий» він зняв 1963 року. У 1964 році він зняв ще два епізоди, «Пташка» та «Автомобіль», з фільму «Моя пані». Фільм «Крик» цензура не допускала на екрани до 1974 року.

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У 1971 році його фільм «Відпустка» з Ванессою Редгрейв та Франко Неро отримав приз журі Венеційського кінофестивалю. Серед його найвідоміших картин – «Калігула» з Малкольмом Макдавеллом, «Ключ» зі Стефанією Сандреллі, «Міранда» із Сереною Гранді та «Паприка» з Деборою Капрільйо. У 2005 році вийшла еротична драма «Монамур», яка водночас його першою стрічкою у цифровому форматі. Остання картина, «Підглядаючи на кухні», була зроблена режисером у 2008 році.

У 2010 році Брасс переніс інсульт, після якого пересувався на колісному кріслі та більше фільмів не знімав.

Фільми Брасса часто піддавали цензурі через відверті еротичні сцени. За його словами, так трапилось з 26 із 27 фільмів.