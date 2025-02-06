Ігор Корієнко був кандидатом психологічних наук та очолював Асоціацію практикуючих психологів Львівщини

У середу, 5 лютого, помер відомий львівський психолог, кандидат психологічних наук Ігор Корнієнко. Про це повідомив Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО).

«Ігор Олексійович Корнієнко очолював кафедру практичної психології Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснював методичне забезпечення управління психологічною службою системи освіти Львівської області. Вмілий керівник, прекрасний науковець з критичним розумом і чуйним серцем – він без галасу і крику рухав велетенський обсяг роботи», – повідомили у інституті післядипломної освіти.

Відомо, що у січні 2025 року у Ігоря Корнієнка стався інсульт, після чого він боровся за життя. Про його смерть повідомили 5 лютого.

Ігор Корієнко був кандидатом психологічних наук та очолював Асоціацію практикуючих психологів Львівщини. Він є автором понад 100 наукових робіт: навчальних посібників, методичних розробок, науково-методичних статей.

«Ігор Олексійович був лідером, який не просто організовував – він надихав і об’єднував. Його поважали всі, хто його знав, і в кожному колективі він ставав тією людиною, яка задавала тон, вносила особливу «родзинку» та заряджала всіх навколо вірою в успіх. Він завжди умів радіти успіхам своїх колег, завжди був готовий підтримати та пережити негаразди», – розповіли у ЛОІППО.