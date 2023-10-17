Шоумен Сергій Сивохо помер у віці 54 років

В ніч на 17 жовтня у віці 54 років помер український шоумен Сергій Сивохо. Про це УНН повідомили представники артиста.

Зазначається, що Сивохо помер о 5:40. Причиною стала хвороба легень, яка була хронічною – з дитинства він хворів на астму. Наразі у Сивохо було загострення хвороби.

Артисту та політику було 54 роки. Він брав участь у КВК, знімався у фільмах та телевізійних програмах.

У 2019 році Сивохо невдало балотувався в народні депутати від партії «Слуга народу». З жовтня 2019 року до березня 2020 року був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

За час політичної діяльності Сивохо відзначився низкою неоднозначних заяв.

Перед звільненням з посади в РНБО в одному з ефірів Сивохо заявив, що в Україні «внутрішній конфлікт», який заважає вступити до НАТО.

Згодом, 12 березня, у Києві він презентував Національну платформу примирення і єдності. Його висловлювання викликали обурення у ветеранів та «Нацкорпусу», які пізніше зірвали захід, де виступав Сивохо, а його самого штовхнули.