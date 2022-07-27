Ростислав Поточняк помер у віці 74 роки

У вівторок, 26 липня, у віці 74 роки помер відомий український футболіст, колишній капітан львівських «Карпат» і харківського «Металіста» Ростислав Поточняк.

«Пізно ввечері, 26 липня, на 75-му році життя не стало одного з кращих гравців в історії «Карпат» та українського футболу Ростислава Поточняка», – повідомив у середу, 27 липня, у Fecebook спортивний журналіст Юрій Назаркевич.

Співчуття у зв'язку зі смертю легенди львівських «Карпат» також опублікували на сторінці футбольного клубу.

Ростислав Поточняк народився у Винниках у 1948 році, він був одним із найкращих захисників українського футболу.

За львівські «Карпати» Ростислав Поточняк виступав у 1966-1977 роках, відігравши у захисті 369 ігор (забив 6 голів), поступаючись за цим показником лише Леву Броварському. Володар Кубка СРСР-1969. Багато років Ростислав Поточняк грав і за харківський «Металіст», ставши фіналістом Кубка-1983. Виступав Ростислав Поточняк і в складі молодіжної та олімпійської збірних колишнього СРСР.

У 1991 році Ростислав Поточняк був головним тренером «Карпат». Згодом багато років передавав свій досвід юним футболістам львівської ДЮСШ «Карпати».

Про дату та час поховання Ростислава Поточняка буде повідомлено додатково.