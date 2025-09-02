Актор помер із природних причин

У віці 73 років помер канадський актор Грем Грін, відомий глядачам за ролями у фільмах «Зелена миля», «Міцний горішок» та «Той, що танцює з вовками». Його менеджер повідомив, що він помер із природних причин, передає BBC.

Грем Грін народився в Онтаріо. До початку акторської кар’єри працював креслярем, техніком-будівельником, сталеваром і був у команді рок-гурту. У 1970-х він переїхав до Великої Британії, де почав грати в театрі.

Роль Разючого Птаха у фільмі Кевіна Костнера «Той, що танцює з вовками» (1990), принесла актору справжнє визнання. За цю роботу він отримав номінацію на премію «Оскар» у категорії «найкраща чоловіча роль другого плану».

Фільмографія Грема Гріна