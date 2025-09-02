Помер зірка фільмів «Зелена миля» та «Міцний горішок» Грем Грін
Актору було 73 роки
До теми
У віці 73 років помер канадський актор Грем Грін, відомий глядачам за ролями у фільмах «Зелена миля», «Міцний горішок» та «Той, що танцює з вовками». Його менеджер повідомив, що він помер із природних причин, передає BBC.
Грем Грін народився в Онтаріо. До початку акторської кар’єри працював креслярем, техніком-будівельником, сталеваром і був у команді рок-гурту. У 1970-х він переїхав до Великої Британії, де почав грати в театрі.
Роль Разючого Птаха у фільмі Кевіна Костнера «Той, що танцює з вовками» (1990), принесла актору справжнє визнання. За цю роботу він отримав номінацію на премію «Оскар» у категорії «найкраща чоловіча роль другого плану».
Фільмографія Грема Гріна
- «Громове серце» (1992);
- «Меверік» (1994);
- «Міцний горішок 3: Помирати з піснею» (1995);
- «Зелена миля» (1999);
- «Сутінки. Сага. Новий місяць» (2009);
- «Вітряна ріка» (2017).