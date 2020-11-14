Віра та Володимир познайомилися на концерті та прожили у шлюбі 10 років

У суботу, 14 листопада, вдома у Львові від тривалої хвороби померла дружина лідера «Піккардійської терції» Володимира Якимця Віра. Про втрату дружини музикант написав на Facebook.

Віра та Володимир Якимець були одружені впродовж десяти років. Нещодавно у пари була річниця шлюбу. Володимир «Дональд» Якимець познайомився з Вірою на концерті «Піккардійської терції», вона була прихильницею його творчості.

Три роки тому, у 40-річному віці, жінка серйозно захворіла, у неї виявили рак. Віра боролося з хворобою, однак нещодавно сталося загострення. Лікарям не вдалося її врятувати. У суботу, 14 листопада, Віра Якимець померла вдома. Дружині лідера «Піккардійської терції» було 43 роки.

У коментарі ZAXID.NET Володимир Якимець розповів, що вдячний лікарям, які попри все боролися за життя його дружини. «Я хочу подякувати лікарям, які три роки боролися за життя моєї дружини Віри і робили все можливе незважаючи на невтішні прогнози», – розповів Володимир Якимець.

Парастас відбудеться в понеділок о 10:00 у траурному залі каплички на вул.Пекарській, поховають Віру Якимець у її рідному селі на Львівщині.

Якщо хтось хоче допомогти фінансово Володимиру Якимцю, ось номер його банківської картки: 4149 4393 1982 6792 Приватбанк.