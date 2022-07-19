Руслана Писанка померла у віці 56 років

Відома українська телеведуча і акторка Руслана Писанка померла у вівторок, 19 липня, вночі. Про це повідомили колеги телеведучої під час програми «Сніданок з 1+1». Відомо, що Руслана Писанка померла у Німеччині, де лікувалась від важкої хвороби, у віці 56 років.

Як повідомляє 1+1, після великої перерви Руслана Писанка повернулась на телебачення у 2021 році. Коли почалася війна, телеведуча виїхала до Німеччини.

«Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала», – йдеться у повідомленні.

Руслана Писанка – відома українська телеведуча, акторка та співачка. Вона була лауреаткою Державної премії імені Олександра Довженка та отримала Орден Святого Володимира за акторську роботу у міні-серіалі «Чорна рада».

У 2006 році брала участь в українському телепроекті «Танці зі зірками». У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу «Службовий романс» на телеканалі «Інтер». У 2017 році Руслана Писанка взяла участь у програмі «Зважені та щасливі» на «СТБ» разом з чоловіком Ігорем Ісаковим.

До виїзду в Німеччину Руслана Писанка вела програму «Погода від Руслани Писанки» на радіостанції «Ретро FM Україна» та шоу «Твій День» на 1+1.